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В Ростовском зоопарке выбрали имена для серых кенгуру

В Ростовском зоопарке выбрали имена для серых кенгуру
В Ростовском зоопарке выбрали имена для двух серых кенгуру. О результатах голосования сотрудники зоопарка рассказали в сторис в «Инстаграме» 15 ноября.

Как сообщал Rostov.ru, жителям региона предложили выбрать для кенгуру имена. Самыми популярными из них стали Лола и Лилу, Астра и Лия, Руна и Луна, Нова и Сиба. По итогам голосования животных назвали Руной и Луной.

Кенгуру появились в Ростовском зоопарке в сентябре. Двух самок привезли из Новосибирска. Животные уже прошли карантин и адаптировались к донскому климату. Сейчас их можно увидеть в зоопарке, они отлично ладят с людьми и идут на контакт.

Примечательно, что серые кенгуру считаются очень редкими животными. Их рост может достигать человеческого.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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