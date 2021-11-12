В Ростовском зоопарке выбрали имена для серых кенгуру
В Ростовском зоопарке выбрали имена для двух серых кенгуру. О результатах голосования сотрудники зоопарка рассказали в сторис в «Инстаграме» 15 ноября.
Как сообщал Rostov.ru, жителям региона предложили выбрать для кенгуру имена. Самыми популярными из них стали Лола и Лилу, Астра и Лия, Руна и Луна, Нова и Сиба. По итогам голосования животных назвали Руной и Луной.
Кенгуру появились в Ростовском зоопарке в сентябре. Двух самок привезли из Новосибирска. Животные уже прошли карантин и адаптировались к донскому климату. Сейчас их можно увидеть в зоопарке, они отлично ладят с людьми и идут на контакт.
Примечательно, что серые кенгуру считаются очень редкими животными. Их рост может достигать человеческого.