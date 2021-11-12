Для серых кенгуру в Ростовском зоопарке выбирают имена

Фото: Ростовский зоопарк.

В Ростовском зоопарке в сентябре произошло пополнение. Из Новосибирска привезли двух самок серого кенгуру и сейчас всем желающим предлагают выбрать для них имена.На официальной странице в «Инстаграме» опубликовали опрос с предложением выбрать для кенгуру имена. Самыми популярными из них стали Лола и Лилу, Астра и Лия, Руна и Луна, Нова и Сиба. Проголосовать может любой желающий. Кроме того, в других социальных сетях можно предложить и свой вариант имен для кенгуру.Напомним, что новосибирский зоопарк передал серых кенгуру в сентябре этого года. Животные уже прошли карантин и адаптировались к ростовскому климату. Сейчас их можно увидеть в зоопарке, они отлично ладят с людьми и идут на контакт.Примечательно, что серые кенгуру считаются очень редкими животными. Их рост может достигать человеческого.