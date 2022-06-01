Зубра из Ростовского зоопарка выпустили в естественную среду нацпарка «Угра»

Фото: Ростовский зоопарк.

В Ростовском зоопарке попрощались с зубром Мультиком. Животное выпустили в естественную среду национального парка «Угра». Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.Зоопарк уже несколько десятков лет занимается разведением редких видов зубров. В 2020 году у пары Мулатки и Мужичка родился малыш. Его назвали Мультиком. Первое время он находился в вольере с родителями, после чего его выпустили покорять территорию донского зоопарка.Когда зубр вырос, его решили отправить в естественную среду обитания. Ведь еще в начале 20-го века в дикой природе зубры были истреблены, а их популяция восстанавливалась из особей, содержавшихся в зоопарках. Специалисты национального парка «Угра» решили забрать Мультика к себе. Они специально приехали в Ростов, чтобы доставить зубра с комфортом. Он хорошо перенес дорогу и уже начал осваиваться на новой территории.