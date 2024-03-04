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В Ростовском зоопарке объяснили причину нездорового вида белого медведя. Как сообщили зоологи в комментарии от 4 марта, вид животного связан с сезонными изменениями и привычными процессами в организме полярного зверя.Предыдущие посетители зоопарка были обеспокоены внешностью белого медведя по имени Айон. Местные жители отмечали, что он выглядел не очень привлекательно, его шерсть была грязной и облезлой. Однако сотрудники зоопарка успокоили публику, заявив, что с медведем все в порядке.Зоологи пояснили, что в это время года медведи находятся в периоде линьки, в связи с чем их шерсть выглядит потертой. Кроме того, животные трутся об ограждения и стены своих вольеров. Ростовский зоопарк акцентировал внимание на том, что ветеринары регулярно следят за состоянием Айона, проводя осмотр дважды в день. В случае каких-либо проблем или необычных изменений специалисты сразу же принимают необходимые меры для здоровья и благополучия медведя.Белый медведь Айон стал одним из жителей Ростовского зоопарка в 2019 году. Его сопровождала медведица по имени Комета. Через год у них появилась дочь Айка. Стоит отметить, что это уже второй детеныш Айона. Первый был рожден в Ижевском зоопарке, откуда белый медведь и был доставлен. Айку передали в московский зоопарк.