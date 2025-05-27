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В Ростовском театре имени Максима Горького проведут капитальный ремонт вестибюля. На эти цели выделено почти 20 миллионов рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.Театр самостоятельно выступает заказчиком и финансирует ремонтные работы. Подрядчику предстоит выполнить обширный перечень задач, включая замену дверей на металлические, полную отделку стен и потолков, электромонтажные работы и установку системы вентиляции.Кроме того, в рамках ремонта планируется замена плиточного покрытия на полу, обновление люстр и другие необходимые работы.Важно отметить, что сроки подачи заявок на участие в тендере ограничены. Объявление о закупке было опубликовано 26 мая, и уже 27 мая в 17:00 будут подведены итоги. Обычно на подачу заявок предоставляется минимум пять дней.Также стоит упомянуть, что на проведение ремонтных работ выделено ограниченное время. Подрядчик должен завершить все работы до 1 октября 2025 года, что вызывает сомнения в качестве и тщательности выполнения ремонта в столь сжатые сроки.