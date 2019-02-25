Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Театр Горького в Ростове потратит более 32 млн рублей на ремонт вентиляции и кондиционеров

Театр Горького в Ростове потратит более 32 млн рублей на ремонт вентиляции и кондиционеров
Ростовский театр имени Максима Горького выделит 32 025 652 рубля на ремонт кондиционеров и системы вентиляции. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Исходя из техзадания, исполнитель должен очистить и отремонтировать водопровод, канализацию и трубопроводы. Также необходимо провести теплоизоляцию, демонтаж и монтаж вентиляционных систем. Поставщик услуг, согласно документам, предоставит необходимые материалы и оборудование: воздуховоды с креплениями, огнезадерживающие клапаны и шумоглушители. Работы нужно выполнить до 15 октября.

Заявки на участие в тендере можно прислать до 7 марта. Победителя определят 11 марта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.