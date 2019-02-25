Театр Горького в Ростове потратит более 32 млн рублей на ремонт вентиляции и кондиционеров



Ростовский театр имени Максима Горького выделит 32 025 652 рубля на ремонт кондиционеров и системы вентиляции. Такая информация появилась на сайте госзакупок.



Исходя из техзадания, исполнитель должен очистить и отремонтировать водопровод, канализацию и трубопроводы. Также необходимо провести теплоизоляцию, демонтаж и монтаж вентиляционных систем. Поставщик услуг, согласно документам, предоставит необходимые материалы и оборудование: воздуховоды с креплениями, огнезадерживающие клапаны и шумоглушители. Работы нужно выполнить до 15 октября.



Заявки на участие в тендере можно прислать до 7 марта. Победителя определят 11 марта.