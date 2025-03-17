В Ростове в театре Максима Горького установят светодиодные кулисы за 20 млн рублей

Фото: театр им. М. Горького

В Ростове в театре имени Максима Горького появятся современные светодиодные кулисы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.Заказчиком выступает сам театр. Он нуждается в полном комплекте оборудования для установки новых кулис. Подрядчику предстоит поставить LED-экраны, провода, кабели, рэковые шкафы и видеопроцессоры.Контракт на поставку должен быть выполнен до 15 сентября 2025 года. Учитывая сроки установки, можно предположить, что уже зимой в театре появятся новые световые решения.Для участия в госзакупках необходимо подать заявку до 24 марта. Итоги будут объявлены 26 марта.