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В Ростове в театре Максима Горького установят светодиодные кулисы за 20 млн рублей

В Ростове в театре Максима Горького установят светодиодные кулисы за 20 млн рублей
В Ростове в театре имени Максима Горького появятся современные светодиодные кулисы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает сам театр. Он нуждается в полном комплекте оборудования для установки новых кулис. Подрядчику предстоит поставить LED-экраны, провода, кабели, рэковые шкафы и видеопроцессоры.

Контракт на поставку должен быть выполнен до 15 сентября 2025 года. Учитывая сроки установки, можно предположить, что уже зимой в театре появятся новые световые решения.

Для участия в госзакупках необходимо подать заявку до 24 марта. Итоги будут объявлены 26 марта.
Фото: театр им. М. Горького
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