В Ростовском суде свидетель по делу предпринимателя из «списка Титова» перепутал подсудимых



Ленинский суд Ростова-на-Дону 11 декабря провёл очередное заседание по делу местного предпринимателя из «лондонского списка Титова». Алексея Кузнецова обвиняют в том, что он за определённую сумму обналичивал средства через подставные фирмы. На слушании дал показания свидетель Максим Толстокуров, на которого якобы была оформлена одна из липовых организаций. Выступление получилось неудачным — Толстокуров «забыл» часть показаний и даже перепутал обвиняемых.



На этапе следствия свидетель сообщил, что на него было зарегистрировано ООО «Торплот». В протоколе допроса указано, что он искал работу в Интернете, когда с ним вышел на связь некий мужчина. Он предложил Толстокурову зарегистрировать на себя фирму и получить за это 30 тысяч рублей.



В беседе со следователем мужчина в деталях рассказал о своих встречах с ним, как получал от него документы. Получив подробные инструкции, Максим Толстокуров сходил в налоговую службу, зарегистрировал ООО, подписал документы у нотариуса и открыл в банке расчётный счёт.

Во время судебного заседания свидетель утверждал, что мужчина, с которым он связывался, - Алексей Кузнецов. На слушании он «забыл» многое из того, что рассказывал ранее. Он уже не смог рассказать, как познакомился с Кузнецовым, и, вообще, искал ли работу в момент их знакомства. Толстокуров не смог точно сказать, с кем ездил по инстанциям и сколько раз встречался с мужчиной. Дальше — больше. После дачи показаний адвокат попросил свидетеля указать на Алексея Кузнецова. Вместо этого Толстокуров показал на другого человека — Игоря Колинько, бывшего подчинённого Кузнецова, который также проходит обвиняемым по делу.



В свое оправдание мужчина сказал, что его наниматель ни разу не называл себя. Прочитав про дело в интернете, он решил, что это и есть Кузнецов. По мнению защиты, такие путанные показания со стороны свидетеля обвинения только оправдывают подсудимого.



Напомним, Алексей Кузнецов — основатель компании по трейду сельхозпродукции «Альянс Агро» и консалтингового центра «Агро-Информ». Он выкупил обанкротившийся завод по производству подсолнечного масла и восстановил его, также его экспедиторская компания стала одной из крупнейших в Ростовской области.



В 2017 году в отношении Кузнецова и нескольких его подчинённых возбудили дело по статьям «Незаконное образование юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, бизнес Алексея был «липовым», и предприниматель создавал фиктивные компании для обналичивания денег. Так, ООО «Международная зерновая компания-Юг» и ООО «Югпродукт» якобы перечислили 96,2 миллиона рублей. Утверждалось, что Кузнецов обналичил деньги и передал их заказчику, взяв процент за работу.



Мужчина быстро растерял свой бизнес. Чтобы избежать ареста, он уехал за рубеж. Затем при поддержке омбудсмена Бориса Титова в августе 2018 года он вернулся обратно. Вскоре дело дошло до суда.