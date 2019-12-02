Свидетели обвинения по делу ростовского предпринимателя из «списка Титова» не смогли подтвердить версию следствия





В Ленинском районном суде Ростова состоялось очередное заседание по делу предпринимателя из «лондонского списка Бориса Титова». Алексей Кузнецов обвиняется в обналичивании денег через подставные организации. Между тем допрошенные в зале свидетели обвинения не смогли подтвердить версию следствия.



На Юге России Алексей Кузнецов основал несколько фирм. Ему принадлежали консалтинговый центр «Агро-Информ» и компания по трейду сельхозпродукции «Альянс Агро». Экспедиторская организация была одной из крупнейших на рынке. Ещё одним предприятием бизнесмена стал завод по производству подсолнечного масла, который он восстановил в селе Приморка. В Адыгее он приобрёл сыроваренное производство и элеватор в посёлке Чертково.



Всё рухнуло в 2017 году, когда на Алексея Кузнецова и ещё нескольких сотрудников его компаний завели уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, организации, основанные предпринимателем, занимались незаконными банковскими операциями. Главным аргументом было то, что «Югпродукт» и «Международная зерновая компания-Юг» перевели на счёт одной из организаций 96,2 миллиона рублей. Затем, полагает следствие, бизнесмен обналичил эти деньги и передал заказчикам, взяв свой процент.



Однако во время обысков никаких улик, подтверждающих версию следствия, найдено не было. Ни документов, ни печатей подставных организаций, ни самих денег не обнаружено. Между тем под прессингом следственных органов предпринимателю пришлось покинуть страну. За время его отсутствия бизнес был практически полностью уничтожен.



Алексея Кузнецова поддержал бизнес-омбудсмен Борис Титов. С его помощью предприниматель смог вернуться в Россию. Спустя два года после начала расследования дело наконец дошло до суда.



На первых заседаниях суда главными доказательствами стали телефонные переговоры бизнесмена, по-своему истолкованные следствием, и показания тайного свидетеля, которые участники дела смогут услышать под занавес процесса.



На прошедшем же заседании были заслушаны сотрудники компаний Кузнецова - главный бухгалтер ООО «Альянс Агро», начальник юридического отдела КЦ «Агро-Информ» и его заместитель. Работники организаций подтвердили, что компании занимались хозяйственной деятельностью. У них было много партнёров, большой штат сотрудников, транспорт в лизинге.



По словам бывшего начальника юридического отдела КЦ «Агро-Информ» Владимира Чеча, в штате предприятий работали порядка 500 человек. Фирмы сотрудничали с более чем 4 000 контрагентов. Среди них были крупные экспортёры и производители сельхозпродукции.

- Продукцию перевозили своим транспортом или арендованным. Для хранения использовались собственные и арендованные склады, - добавил Владимир Чеча. - ООО «Агро-Информ» оказывала консалтинговые услуги.



Никто из свидетелей не смог подтвердить существование каких-либо подложных фирм и сговора между руководителями компании и сотрудниками.



О наличии неизвестных финансовых документов рассказала бывший главный бухгалтер «Альянс Агро» Ольга Жигаленко. Она заявила, что видела, как финансовый директор ООО «Альянс Агро» Анастасия Хамбурова отправляла некие платежные документы. Но когда сторона защиты стала задавать уточняющие вопросы, она пояснила, что видела подписанный документ.

- На нем было написано: «Исполнено». Как формировался документ, я не видела, – добавила Жигаленко.



В результате свидетели обвинения только подтвердили показание Кузнецова и доводы его защитников.