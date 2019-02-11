Сторона обвинения по делу предпринимателя из «списка Титова» не может выучить придуманный сценарий



По делу бывшего председателя правления «Капиталбанка» Сергея Осипова 11 февраля в Ростове состоялось очередное слушание. Опрос экс-директора департамента кредитования «Капиталбанка» Романа Анисимова — свидетеля обвинения — продолжился в Ленинском районном суде.



Впервые он дал показания ещё 7 февраля. Буквально с первых слов стало понятно, что его нынешние слова расходятся с тем, что он говорил на допросе следователю. Все показания были зафиксированы в протоколе. Бывший директор сначала обвинял Осипова в хищении денег. В документах следователей было с его слов зафиксировано, что «Капиталбанк» выдал около двух миллиардов рублей подконтрольным Осипову организациям.



В суде же он утверждал, что экс-председатель не просил его оформлять незаконные кредиты. На вопрос, участвовал ли Осипов в хищении средств, Анисимов внятных ответов не дал. Говорил только: «Не знаю» и «Такой информацией не владею». Он заявил, что сотрудники департамента кредитования придерживались необходимых методик во время проверки и выдачи кредитов. Он заметил, что Осипов только один раз попросил его побыстрее рассмотреть заявки по кредитам, и больше ничего.



Сам Анисимов объяснил свои противоречия так:



- Во время допроса я выражал свое субъективное мнение. Такое развитие событий в банке мне представлялось в 2015-2016 годах. В суде мои показания основаны только на фактах. Доказательств причастности Осипова к хищению денег у меня нет.



Далее начался допрос главного специалиста по мониторингу Инны Олдиной. Невооружённым взглядом было видно, что девушка нервничает. Она даже попросила у судьи разрешения не смотреть на Сергея Осипова во время дачи показаний. На вопросы Инна отвечала очень неуверенно. Она рассказала, что слышала, как Осипов по телефону указывал Анисимову, как выдать кредит. Она не смогла вспомнить, когда и при каких обстоятельствах это было, и объяснить, как она могла одновременно слышать двух собеседников. Стоит учесть и то, что бывшего начальника Инна видела лишь однажды и вряд ли могла узнать по телефону его голос.



К моменту окончания заседания опрос свидетельницы оказался неоконченным. Но и этого хватило, чтобы понять, что обвинения в сторону Сергея Осипова не имеют фактического фундамента. Свидетели путаются в собственных показаниях, и с каждым заседанием этот клубок становится труднее распутать.



Вина экс-председателя всё больше подвергается сомнению. Чего нельзя сказать о решении включить его в список уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова.



Напомним, что Титов требует, чтобы Осипова освободили из СИЗО и перевели под домашний арест или подписку о невыезде. Несмотря на все старания бизнес-омбудсмена, Сергей уже два года ожидает решения суда в следственном изоляторе № 1.



Его жена рассказала, что он сидит в маленькой камере с 20 кроватями, хотя людей там находится больше. Заключённые спят по очереди. Они постоянно мёрзнут и надевают по две куртки. Летом же они задыхаются от жары и нехватки воздуха — приходится заматываться в мокрые простыни и спать на полу.



В начале 2015-го акционеры «Капиталбанка» пригласили Сергея Осипова на должность председателя правления. Уже в следующем году Центробанк забрал у организации лицензию. Вскоре следователи возбудили в отношении предправления уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Затем он был арестован.



Сергею Осипову постоянно продлевают срок заключения. Никого не волнует, что он активно даёт показания, не имеет возможности повлиять на следствие или сбежать в другую страну, а также не имеет судимости.



В 2018 году в данном деле стал участвовать уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. Он включил Осипова в свой список незаконно преследуемых российских предпринимателей для передачи его Владимиру Путину.