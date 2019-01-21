Свидетель по делу «Седьмой студии» ростовчанина Серебренникова рассказал, что его использовали



Свидетель по делу «Седьмой студии» уроженца Ростова Кирилла Серебренникова рассказал, что его использовали для обналичивания денег. Об этом 23 января сообщил «Интерфакс».



Предприниматель Валерий Синельников выступает основным свидетелем в данном процессе. На допросе в московском суде он рассказал, что изначально хотел поучаствовать в творческом проекте, но его позвали только для обналичивания средств.



Синельников пришёл в «Седьмую студию» в 2011 году по приглашению бухгалтера Нины Масляевой, своей знакомой. В том же году на открытии проекта «Платформа» он разговаривал с гендиректором Юрием Итиным. Выяснилось, что опыт предпринимателя в создании спектаклей не нужен.



- Меня позвали для подписания фиктивных договоров для определенного процента обналичивания, - говорит свидетель.



С его слов, договоры «Студии» он получал в электронном виде вместе с деньгами. Затем он обналичивал средства и вёз их в Москву Масляевой, и так - около 17 раз.



По его приблизительным подсчётам, он снял порядка 25 миллионов рублей. С каждого перевода он оставлял себе сначала 8,6%, а затем — 9% от суммы.



Валерий Синельников предполагает, что для такой операции использовали именно его, потому что он знаком с руководством. При этом с Кириллом Серебренниковым он не контактировал.



Напомним, что фигуранты дела «Седьмой студии» подозреваются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию творческого проекта. Бухгалтер Масляева признала вину, её дело выделено в отдельное производство.



Кирилл Серебренников уже долгое время находится под домашним арестом. Но это не мешает ему заниматься творчеством — 11 января его фильм «Лето» получил престижную премию.