Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском СИЗО пытались передать телефон в пакете с конфетами

В Ростовском СИЗО пытались передать телефон в пакете с конфетами
В Ростовском СИЗО пытались передать телефон в пакете с конфетами. Необычная посылка была доставлена 26 января в учреждение на улице Максима Горького, 219.

Сотрудники СИЗО во время досмотра посылки от жительницы из Шахт обнаружили в пакете с шоколадными конфетами мобильный телефон. Кроме того, в одном из батончиков было спрятано две сим-карты. Запрещенное средство связи изъяли.

-Материалы проверки будут направлены в Мировой суд Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
ГУФСИН по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.