ГУФСИН по Ростовской области

В Ростовском СИЗО пытались передать телефон в пакете с конфетами. Необычная посылка была доставлена 26 января в учреждение на улице Максима Горького, 219.Сотрудники СИЗО во время досмотра посылки от жительницы из Шахт обнаружили в пакете с шоколадными конфетами мобильный телефон. Кроме того, в одном из батончиков было спрятано две сим-карты. Запрещенное средство связи изъяли.-Материалы проверки будут направлены в Мировой суд Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.