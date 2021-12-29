В ростовском Платове из-за непогоды в Волгограде приземлились два самолета

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В аэропорту Платов приземлились два воздушных судна, направлявшихся в Волгоград из Москвы и Брянска. Об этом сообщили в международном аэропорту Волгограда.- Сейчас волгоградский аэропорт накрыло плотным туманом. Разглядеть что-либо возможно лишь в пределах 150 метров. Из-за этого самолеты не смогли совершить посадку согласно штатному расписанию. Командиры самолетов из Москвы и Брянска решили приземлиться на запасной аэродром ростовского аэропорта Платов, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.В 17:30 оба рейса прилетели в Волгоград. Однако, судя по данным онлайн-табло, задерживается вылет в Ростов. Не исключено, что из-за метеоусловий в пути задержатся пассажиры еще нескольких авиарейсов.