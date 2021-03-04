В аэропорту Ростова из-за непогоды задержали 10 рейсов

Из-за неблагоприятных метеоусловий 6 марта задержали 10 самолетов, направлявшихся в Ростов. Пассажиры авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Астрахани ждали посадку несколько часов.Некоторые самолеты, успевшие вылететь в Ростов, приземлились на ближайшем аэродроме - краснодарском Пашковском. Судя по данным онлайн-табло Платова, рейс из Астрахани и из Москвы уже приземлился в Ростове. Остальные прибудут в течение часа.Аналогичная ситуация была и с тем, чтобы улететь из донской столицы. В Ростове задержались три рейса, направлявшихся в Москву и один - в Санкт-Петербург.