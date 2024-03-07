В Ростовском филиале МГТУ ГА вручили дипломы выпускникам

Фото: Саид Омаров.

В Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) вручили дипломы выпускникам заочной формы обучения. Торжественное мероприятие прошло 6 марта в новом современном корпусе, который находится на проспекте Шолохова, 274в (территория старого аэропорта).Студенты обучались по направлениям «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», «Техника эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Подготовка специалистов по всем этим направлениям ведется уже более 50 лет. Кроме того, в вузе появляются новые образовательные программы. В 2023 году в Ростовском филиале МГТУ ГА открылось направление «Технология транспортных процессов» с профилем «Организация перевозок и управление на воздушном транспорте».С вступительным словом к выпускникам обратилась директор Ростовского филиала МГТУ ГА Виктория Пашинская. Она поздравила выпускников и сказала им напутственные слова.- Уважаемые гости, дорогие выпускники, сегодня от лица университета хочется пожелать не останавливаться на достигнутом, здоровья, крепкой воли для достижения всех поставленных задач и для развития авиационной отрасли в России! Вы сегодня преодолели очередной рубикон. Мы горды, что вы выбрали наш университет для получения образования, - заявила Виктория Пашинская.На торжественное мероприятие поздравить выпускников университета пришли не только их родственники и преподаватели, но и ведущие специалисты авиационной отрасли страны. На церемонии вручения дипломов присутствовали исполняющий обязанности начальника Южного территориального управления воздушного транспорта Александр Колесов, начальник межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО Александр Подгорный.Свое слово сказал депутат Ростовской-на-Дону городской Думы VII созыва Андрей Тарасов, который сам некогда окончил Ростовский филиал МГТУ ГА. Он пожелал выпускникам успехов в карьере и добавил, что полученное ими образование открывает двери лучших авиационных предприятий страны.Донской филиал МГТУ был образован в 1969 году. В этом году ему исполняется 55 лет. За это время были подготовлены несколько тысяч инженеров для гражданской авиации. Благодаря высококвалифицированной подготовке выпускники находят себе работу по специальности, так как являются крайне востребованными.Многие выпускники Ростовского филиала МГТУ ГА стали успешными работниками. Они занимают руководящие должности в аэропортах, авиакомпаниях и на предприятиях гражданской авиации. Также большое количество специалистов, которые окончили МГТУ ГА, сейчас проходят службу в ВС РФ. Они с гордостью и честью отдают долг Родине.С 2018 года в Ростовском филиале МГТУ ГА открылась очная форма обучения. Приемная кампания абитуриентов в 2024 году начнется с 20 июня.