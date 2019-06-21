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Международная научно-практическая конференция «Авиатранс-2019» открылась в Ростове-на-Дону

Торжественное открытие конференции проходило на базе интерактивного музея «Россия – моя история».
Международная научно-практическая конференция «Авиатранс-2019» открылась в Ростове-на-Дону
В этом году «Авиатранс-2019» приурочили к 50-летию Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации. Мероприятие посетили 300 авиационных специалистов со всей России и стран СНГ. Участники обсудили широкий спектр вопросов отрасли: от авиационных технологий на воздушном транспорте до авиационного образования.

С приветственной речью перед гостями выступили ректор МГТУ ГА Борис Елисеев, директор Ростовского филиала Григорий Акопов и заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин.
Международная научно-практическая конференция «Авиатранс-2019» открылась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону научно-практическая конференция «Авиатранс-2019» – самое крупное мероприятие, посвященное проблемам авиации. Ростовский филиал проводит конференцию в девятый раз. В этом году на обсуждение вопросов гражданского воздушного транспорта приехали научные и технические сотрудники, директора аэропортов и авиакомпаний, а также зарубежные специалисты.
Международная научно-практическая конференция «Авиатранс-2019» открылась в Ростове-на-Дону
– Сегодня такой формат обмена мнениями очень актуален и, главное, эффективен. Воздушное пространство затрагивает ключевые сферы инфраструктуры городов. Интерес к проблемам, которые стоят сегодня не только перед донским регионом, но и перед Россией в целом, обусловлен, в первую очередь, тем, что авиатранспорту отведена одна из важнейших ролей – обеспечение скоростной пространственной связи, – рассказал Александр Скрябин.

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области также отметил, что научно-практическая конференция проходит в преддверии большой даты – Дня памяти и скорби, который отмечается ежегодно в годовщину начала Великой Отечественной войны.

– В конференции много нового. В этом году она беспрецедентно масштабная. Более того, мы получили грант Российского фонда фундаментальных исследований, – рассказал директор Ростовского филиала Григорий Акопов.

Кроме того, по словам директора, конференция «Авиатранс-2019» вошла в число лучших научных проектов России.
Международная научно-практическая конференция «Авиатранс-2019» открылась в Ростове-на-Дону

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