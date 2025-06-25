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Новым председателем комитета по молодежной политике Ростовской области стал Олег Отроков

Новым председателем комитета по молодежной политике Ростовской области стал Олег Отроков
В Ростовской области произошла смена руководителя в сфере молодёжной политики. Врио губернатора Юрий Слюсарь объявил о назначении нового председателя комитета — Олега Отрокова.

Олег Отроков — уроженец Ростова-на-Дону. Он имеет экономическое и управленческое образование, а также опыт работы с молодёжью. В своей карьере он прошёл путь от школьного активиста до председателя регионального молодёжного парламента.

Трудовой путь начал в 2008 году координатором в региональном комитете по молодежной политике, работал в «Агентстве развития молодежных инициатив» Ростовской области. С 2019 года трудился на различных должностях в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).

Трижды лауреат Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодежи, победитель конкурса «Моя страна — моя Россия», а также лауреат первой Национальной премии молодых политологов России.

Кандидат политических наук, автор более шестидесяти научных работ, посвящённых молодёжной политике.
Фото: Юрий Слюсарь тг-канал
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