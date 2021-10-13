В Ростовской области побит очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом побит в Ростовской области. За сутки опасную инфекцию подхватили 567 человек. Об этом рассказали в правительстве донского региона.По данным на 15 октября, большинство новых инфицированных - пациенты от 18 до 45 лет (34,2%), еще 29,6% - это люди возрастом от 46 до 65 лет; 12,5% - от 66 до 79 лет; 3,9% - старше 80 лет. По-прежнему болеют дети. Из общего числа заболевших 19,8% - несовершеннолетние заболевшие.Всего в Ростовской области опасный вирус подхватили 146 499 человек. Медики бьют тревогу - таких показателей заболеваемости не было в прошлом году, когда была вспышка коронавируса. В ковидных госпиталях не осталось мест, а медики работают на пределе возможностей. Власти не спешат вводить новые ограничительные меры, однако, если ситуация не улучшится, регион ждут новые противоэпидемические меры.