Пропавшую пенсионерку нашли живой в Ростове
В Ростове живой нашли пропавшую 75-летнюю женщину. Валентину Шелестюкову, нуждающуюся в медпомощи, нашли спустя несколько часов после исчезновения.
Пенсионерка ушла из дома на улице Можайской днем 2 февраля. Родственники не знали, куда могла направиться женщина, и забили тревогу. Валентина запросто могла заблудиться в городе. Родные обратились за помощью к волонтерам и распространили ориентировку.
К счастью, 75-летнюю женщину нашли этим же вечером. Куда ушла Валентина Шелестюкова и при каких обстоятельствах вернулась домой, неизвестно.