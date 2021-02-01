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Пропавшую пенсионерку нашли живой в Ростове

Пропавшую пенсионерку нашли живой в Ростове
В Ростове живой нашли пропавшую 75-летнюю женщину. Валентину Шелестюкову, нуждающуюся в медпомощи, нашли спустя несколько часов после исчезновения.

Пенсионерка ушла из дома на улице Можайской днем 2 февраля. Родственники не знали, куда могла направиться женщина, и забили тревогу. Валентина запросто могла заблудиться в городе. Родные обратились за помощью к волонтерам и распространили ориентировку.

К счастью, 75-летнюю женщину нашли этим же вечером. Куда ушла Валентина Шелестюкова и при каких обстоятельствах вернулась домой, неизвестно.

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