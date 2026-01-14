В Ростовской области жители получат до полумиллиона за поврежденное авто при атаке БПЛА
Жители Ростовской области получат компенсационные выплаты за поврежденное при атаке беспилотников авто. Постановление было подписано губернатором региона Юрием Слюсарем 30 декабря.
Максимальная сумму выплаты за частично поврежденный автомобиль – до 500 тысяч рублей . А за полное уничтожение имущества полагается до 1 миллиона рублей.
Средства могут получить владельцы в двух случаях: собственник транспортного средства должен быть признан пострадавшим по статье «Теракт». Автомобиль не должен быть застрахован на случай теракта, либо же страховка имелась, но страховое возмещение не покрыло весь причиненный ущерб.