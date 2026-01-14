В Ростовской области жители получат до полумиллиона за поврежденное авто при атаке БПЛА

Фото: Rostov.ru

Жители Ростовской области получат компенсационные выплаты за поврежденное при атаке беспилотников авто. Постановление было подписано губернатором региона Юрием Слюсарем 30 декабря.Максимальная сумму выплаты за частично поврежденный автомобиль – до 500 тысяч рублей . А за полное уничтожение имущества полагается до 1 миллиона рублей.Средства могут получить владельцы в двух случаях: собственник транспортного средства должен быть признан пострадавшим по статье «Теракт». Автомобиль не должен быть застрахован на случай теракта, либо же страховка имелась, но страховое возмещение не покрыло весь причиненный ущерб.