Жители Ростовской области получат выплаты за поврежденные при атаках БПЛА авто

Фото: Правительство РО

Власти Ростовской области утвердили порядок предоставления компенсаций владельцам автомобилей, пострадавших при атаках беспилотных летательных аппаратов. Согласно новому регламенту, жители региона, чьи машины получили повреждения с 1 января 2025 года, имеют право на получение выплат.В правительстве области пояснили, что для получения компенсации необходимо предоставить соответствующие документы в районную или городскую администрацию. Затем будет проведена экспертиза, и решение о выплате примет специальная комиссия. Максимальная сумма компенсации составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей.Важно отметить, что выплаты будут доступны только тем владельцам автомобилей, у которых либо не было страховки, либо сумма страхового возмещения не покрыла нанесенный ущерб.Напомним, что с начала 2025 года от атак беспилотников пострадали сотни автомобилей.