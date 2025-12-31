Жители Ростовской области получат выплаты за поврежденные при атаках БПЛА авто
Власти Ростовской области утвердили порядок предоставления компенсаций владельцам автомобилей, пострадавших при атаках беспилотных летательных аппаратов. Согласно новому регламенту, жители региона, чьи машины получили повреждения с 1 января 2025 года, имеют право на получение выплат.
В правительстве области пояснили, что для получения компенсации необходимо предоставить соответствующие документы в районную или городскую администрацию. Затем будет проведена экспертиза, и решение о выплате примет специальная комиссия. Максимальная сумма компенсации составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Важно отметить, что выплаты будут доступны только тем владельцам автомобилей, у которых либо не было страховки, либо сумма страхового возмещения не покрыла нанесенный ущерб.
Напомним, что с начала 2025 года от атак беспилотников пострадали сотни автомобилей.