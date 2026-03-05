Движение пешеходов ограничат по мосту на Сарьяна в Ростове из-за ремонта перил

Фото: Donday

Жители и гости Ростова-на-Дону столкнутся с временными ограничениями движения пешеходов на виадуке по улице Сарьяна. Как сообщили в администрации города, причиной стали ремонтные работы по замене перильного ограждения.Ограничения коснутся южной стороны тротуарной части моста и будут действовать с 23 марта по 18 апреля. В этот период ростовчане не смогут воспользоваться этим участком для пеших прогулок.Ремонтные работы затронут Пролетарский район города, где расположен указанный виадук. Городские власти просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты, учитывая данное ограничение.