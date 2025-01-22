В Ростовской области жители пяти населенных пунктов останутся без воды 23 января

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В Ростовской области пять населенных пунктов останутся без холодного водоснабжения. Неудобства связаны из-за работ на водопроводе в хуторе Хапры.О временных неудобствах сообщил Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов. Отключения коснутся села Чалтырь (кроме поселка Дон-25), воды также не будет в Мокром Чалтыре, в поселке Крым, Калинин и в хуторе Хапры.Без жидкости люди останутся с 08:00 и до конца суток. Жителям рекомендуется запастись водой в период временных неудобств.