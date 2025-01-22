Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области жители пяти населенных пунктов останутся без воды 23 января

В Ростовской области жители пяти населенных пунктов останутся без воды 23 января
В Ростовской области пять населенных пунктов останутся без холодного водоснабжения. Неудобства связаны из-за работ на водопроводе в хуторе Хапры.

О временных неудобствах сообщил Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов. Отключения коснутся села Чалтырь (кроме поселка Дон-25), воды также не будет в Мокром Чалтыре, в поселке Крым, Калинин и в хуторе Хапры.

Без жидкости люди останутся с 08:00 и до конца суток. Жителям рекомендуется запастись водой в период временных неудобств.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.