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На день без газа останутся девять населённых пунктов под Ростовом

На день без газа останутся девять населённых пунктов под Ростовом

На сутки без газа останутся девять населённых пунктов под Ростовом. Отключения пройдут 12 августа в Мясниковском районе с 8:00 до 20:00.

Без снабжения останутся четыре хутора и пять посёлков: Калинин, Красный Крым, Мокрый Чалтырь и Хапры, а также Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан Салы и Темерницкий.

Причиной отключений станут ремонтные работы на ГРС-5. Также жителям Мясниковского района напоминают, что газ дадут без предупреждения. Поэтому следует закрыть краны газовых приборов, чтобы не спровоцировать чрезвычайных ситуаций.

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