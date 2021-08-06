На день без газа останутся девять населённых пунктов под Ростовом

На сутки без газа останутся девять населённых пунктов под Ростовом. Отключения пройдут 12 августа в Мясниковском районе с 8:00 до 20:00.Без снабжения останутся четыре хутора и пять посёлков: Калинин, Красный Крым, Мокрый Чалтырь и Хапры, а также Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан Салы и Темерницкий.Причиной отключений станут ремонтные работы на ГРС-5. Также жителям Мясниковского района напоминают, что газ дадут без предупреждения. Поэтому следует закрыть краны газовых приборов, чтобы не спровоцировать чрезвычайных ситуаций.