Жители Ростовской области из-за прорыва на водоводе останутся без холодной воды

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Жители Ростовской области из-за коммунальной аварии останутся без холодной воды. Информацию об этом сообщают местные власти.Отключения ожидаются с 22 января с 08:00 по 23 января до 08:00. Водоснабжение не будет в Каменском районе (в хуторе Старая Станица, поселке Рубежный, хуторе Волченском), также на Зверевском направлении и в Красносулинском районе (в поселке Тацин, хуторе Комиссаровском). Также массовые перебои коснутся Гуково и поселков Красносулинского района (в хуторах Марс, Васецком, Платово).Местным жителям лучше заранее запастись жидкостью. На время для людей организуют подвоз воды. Водоснабжение будет восстановлено после устранения коммунальной аварии.