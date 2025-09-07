В Ростове при пожаре в доходном доме Янгеля Эсса погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону мужчина погиб при пожаре в доходном доме Янгеля Эсса. Происшествие случилось в ночь на 7 сентября на проспекте Ворошиловском.По предварительным данным, ночью загорелась одна из квартир на третьем этаже. Уже через пару минут огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Для тушения привлекли 16 спасателей на четырех автоцистернах.Спасатели на месте эвакуировали 30 человек. Пятеро жильцов были спасены из задымленного подъезда.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ходе тушения было найдено тело 45-летнего мужчины. Огонь удалось ликвидировать только спустя 3,5 часа.