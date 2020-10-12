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За сутки в Ростовской области скончались ещё девять человек

За сутки в Ростовской области скончались ещё девять человек
В Ростовской области ситуация с COVID-19 продолжает набирать обороты. С каждым днём растёт число новых заражённых - 280 больных зарегистрировали за минувшие стуки. Жертвами опасного вируса при этом стали ещё девять человек. Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительств 14 октября.

С диагнозом «ковид» скончались шесть женщин в возрасте от 56 до 92 лет и трое мужчин 71, 74 и 78 лет. По результатам патологоанатомического вскрытия специалисты выявили у умерших болезни сердечно-сосудистой и других систем.

Так, с нарастающим итогом количество жертв COVID-19 на Дону достигло 614. По России этот показатель на сегодняшний день составил 23 205.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе власти ввели ограничительные меры. С 14 октября и на неопределённый срок закроют клубы, танцплощадки и кальянные. Кроме того, сократят часы работы кафе и рестораны. Заведения общепита теперь будут принимать посетителей до десяти часов вечера.

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