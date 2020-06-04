В Ростовской области жертвами коронавируса стали 47 человек
В Ростовской области от коронавируса скончался ещё один человек. По данным на утро 7 мая, на Дон от новой болезни умерли уже 47 человек. Информацию сообщили в правительстве региона.
За последние сутки очередной жертвой COVID -19 стала 49-летняя женщина. У неё в анамнезе – заболевание эндокринной системой. К тому же, она слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Спасти дончанку не удалось.
Всего в Ростовской области зарегистрировано уже 6 166 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз поставили 201 человеку. Коэффициент распространения инфекции равен единице.