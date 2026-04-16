В Ростове 63-летний слесарь скончался после рабочей смены на заводе

Фото: Donday

Жительница Ростова-на-Дону подала обращения в СК, Минздрав и суд из-за странной смерти своего отца на работе. 63-летний слесарь Олег Челак попал в больницу после смены в конце 2025 года. Дочь утверждает, что у него обнаружили травмы головы и перелом ребра — о ситуации рассказывает Donday.Медики первоначально диагностировали обычное сотрясение и готовы были даже отпустить пациента домой, но родные настояли на госпитализации из-за дезориентации, потери памяти о произошедшем и рвоты.Той же ночью у мужчины случился сложный геморрагический инсульт. Он больше месяца провел в реанимации на ИВЛ, но скончался 25 декабря.В документации, по словам дочери, первоначальный диагноз был изменен — поверх него наклеили бумажку с окончательным заключением. Ссылаясь на то, что мужчина якобы прибыл в больницу уже с инсультом, завод настаивает на бытовом характере травмы: упал с табуретки.Дочь погибшего добивается повторной экспертизы. Суд по оспариванию решения трудового инспектора предварительно назначен на 20 апреля.