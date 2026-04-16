Ростовская область вошла в число лидеров по укусу клещей в России

В Роспотребнадзоре поделились данными об количестве человек, пострадавших от укуса клещей. По данным ведомства, с начала сезона за медицинской помощью обратились более 6 тысяч человек.

Больше пострадавших оказалось в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, что в донском регионе уже с начала года из-за укуса опасных насекомых в медучреждения обратились свыше 200 человек.
Фото: нейросеть
