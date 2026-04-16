В Ростове на Коммунистическом сгорел автомобиль 16 апреля
На проспекте Коммунистический, 53 в Ростове-на-Дону, в Западном районе, произошло возгорание автомобиля. Инцидент случился 16 марта.
Утро из-под капота машины повалил дым. Водитель, заметив это, покинул салон и вызвал пожарную службу. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Предполагается, что причиной пожара стала неисправность в автомобиле.
К счастью, никто не пострадал. Однако автомобиль, вероятно, не подлежит восстановлению.