Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Коммунистическом сгорел автомобиль 16 апреля

На проспекте Коммунистический, 53 в Ростове-на-Дону, в Западном районе, произошло возгорание автомобиля. Инцидент случился 16 марта.

Утро из-под капота машины повалил дым. Водитель, заметив это, покинул салон и вызвал пожарную службу. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Предполагается, что причиной пожара стала неисправность в автомобиле.

К счастью, никто не пострадал. Однако автомобиль, вероятно, не подлежит восстановлению.
Фото: соцсети
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика