Перед выходными в Ростовской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Сообщение распространила РСЧС.
По прогнозу синоптиков, похолодание ожидается ночью и утром 17 апреля. В это время температура воздуха местами опустится до -3 градусов.
Из-за резкого похолодания в регионе возможны происшествия. Есть риск повреждения сельскохозяйственных культур. Под угрозой могут оказаться цветущие деревья и распустившиеся почки ранних косточковых культур.