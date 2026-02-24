Фото: Гидрометцентр

В Ростовской области до 27 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.Желтый уровень погодной опасности означает, что погодные явления несут потенциальную угрозу. Так, метеорологи предупреждают о тумане в некоторых районах региона. Густая дымка на проезжих частях будет наблюдаться до девяти утра 25 февраля.Помимо того, местами в области прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Период предупреждения действует с девяти вечера 24 февраля до шести вечера 27 февраля. Местами на дорогах будет заметен гололед, а на деревьях и проводах - налипание мокрого снега.В этот период автовладельцам рекомендуется быть особенно бдительными на дорогах. Необходимо уменьшать скорость, увеличивать дистанцию до впереди едущего транспорта и не делать резких маневров.