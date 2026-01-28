Несколько населенных пунктов Морозовского района остались без воды из-за коммунальной аварии

Фото: Donday

Жители нескольких населенных пунктов Морозовского района столкнулись с перебоями в водоснабжении после ночной коммунальной аварии. Об этом сообщил глава района Петр Тришечкин в своих социальных сетях.По данным администрации, авария произошла в ночь на 28 января и затронула системы водоснабжения поселка Знаменка, станицы Вольно-Донской, а также хуторов Ленина, Чекалова, Общего и Гурина.Оперативная работа специалистов позволила к утру восстановить водоснабжение в станице Вольно-Донской и хуторах Гурин и Ленин.В поселке Знаменка, где проживают около 800 человек, ситуация остается наиболее сложной. На месте аварии продолжают работать специалисты различных служб. Силы ДПЧС Ростовской области находятся в состоянии повышенной готовности.