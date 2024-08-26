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Двух девочек обвиняют в избиении школьницы в Таганроге

Двух девочек обвиняют в избиении школьницы в Таганроге
Две девочки в возрасте 14 и 15 лет были обвинены в избиении школьницы в Таганроге. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что следствием допрошена потерпевшая девочка и свидетели происшествия.

После того как в социальных сетях появилось нашумевшее видео, у подростков начались проблемы с законом. На видео, которое было опубликовано 20 августа, запечатлена девочка, стоящая на коленях в окружении других школьников. По данным следствия, две школьницы напали на свою 14-летнюю знакомую и нанесли ей множество ударов кулаками и ногами. На видео зафиксирован только один удар в лицо. Очевидцы утверждают, что после этого пострадавшую пытались раздеть. Избив девочку, ее обидчики скрылись с места происшествия.
Фото: соцсети
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