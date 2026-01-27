Роспотребнадзор Ростовской области сообщил о снижении заболеваемости гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор Ростовской области сообщил о снижении заболеваемости гриппа и ОРВИ. Как уточнило ведомство, по данным на 27 января, эпидемические пороги не превышены.
Но медики продолжают фиксировать респираторные вирусы негриппозной природы: аденовирусы, парагриппы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы - 50,4%. Остальные 49,6% приходятся на вирусы гриппы. Из них преобладает вирус гриппа А (H3N2).