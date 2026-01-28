Фото: Ростовводоканал

Жители Пролетарского района Ростова останутся без холодной воды на сутки. Об этом проинформировали в Ростовводоканале.Отключения пройдут в границах: Ударников - Детская - Равенства - Солидарности. Там коммуникация будет отсутствовать в период с 8:00 29 января до 8:00 30 января.Причина - подключение построенных водопроводных линий к городской сети, которое будет выполняться 29 января.Ростовчанам дали совет запастись водой на это время.