Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Пролетарского района Ростова останутся без холодной воды на сутки

Жители Пролетарского района Ростова останутся без холодной воды на сутки
Жители Пролетарского района Ростова останутся без холодной воды на сутки. Об этом проинформировали в Ростовводоканале.

Отключения пройдут в границах: Ударников - Детская - Равенства - Солидарности. Там коммуникация будет отсутствовать в период с 8:00 29 января до 8:00 30 января.

Причина - подключение построенных водопроводных линий к городской сети, которое будет выполняться 29 января.

Ростовчанам дали совет запастись водой на это время.
Фото: Ростовводоканал
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика