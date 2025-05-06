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На Дону зафиксирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой

На Дону зафиксирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростовской области зафиксирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом стало известно от представителей регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, житель Дубовского района снял клеща с коровы голыми руками. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо. В медицинском учреждении выяснилось, что клещ был заражён вирусом крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Заболевание передалось от клеща человеку.

Помимо клещей, которые переносят КГЛ, в регионе также были обнаружены другие инфекции: иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) и коксиеллёз.
Фото: Роспотребнадзор РО
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