На Дону зафиксирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой

Фото: Роспотребнадзор РО

В Ростовской области зафиксирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом стало известно от представителей регионального Роспотребнадзора.По данным ведомства, житель Дубовского района снял клеща с коровы голыми руками. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо. В медицинском учреждении выяснилось, что клещ был заражён вирусом крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Заболевание передалось от клеща человеку.Помимо клещей, которые переносят КГЛ, в регионе также были обнаружены другие инфекции: иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) и коксиеллёз.