В Ростовской области 16 человек заразились от клещей Крымской геморрагической лихорадкой

В донском регионе в результате укусов клещей 16 человек подхватили опасное заболевание - Крымскую геморрагическую лихорадку. Актуальные данные на 13 августа опубликованы на официальном сайте управления Роспотребнадзора Ростовской области.Три случая заражения зафиксировали в Сальском районе, по два - в Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском и Орловском районах. По одному заболевшему выявлено в Волгодонске, Зверево, а также в Целинском, Пролетарском и Морозовском районах. При этом показатель относительно прошлого года, когда болели 48 граждан, довольно низкий.Так,всего от укусов клещей на Дону пострадали 3 467 человек, из них 1 320 - дети. Эти показатели также в почти в 2 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.Напомним, при укусе клещей нуно сразу же обратиться в медучреждение. Специалисты уберут паразита с тела, обработают рану и назначат профилактическое лечение.