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В Ростовской области закрыли два бесплатных объезда платного участка М-4 «Дон». Об этом в социальных сетях сообщила администрация Каменского района.В Старой Станице ограничено движение по тоннелю из-за ремонтных работ на железнодорожных путях, проходящих под мостом. Ограничения будут действовать с 14 октября с 8:30 до 16 октября до 8:30.В качестве альтернативы власти предлагают использовать понтонную переправу через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон».Кроме того, в Каменске-Шахтинском в парке Маяковского будет закрыт железнодорожный переезд на 1 036-м километре. Автомобили не смогут проехать на этом участке с 14 октября с 9:00 до 18 октября до 8:00.