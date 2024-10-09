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В Каменске-Шахтинском закроют железнодорожный переезд на четыре дня

В Каменске-Шахтинском закроют железнодорожный переезд на четыре дня
В Каменске-Шахтинском Ростовской области закроют на четыре дня железнодорожный переезд напротив парка Маяковского. Информацию об этом сообщили в администрации города.

С 14 октября с 9:00 до 18 октября до 8:00 водители не смогут проехать через железнодорожные пути на улице Героев Пионеров. Движение будет перекрыто на 1 038-м километре.

В связи с закрытием переезда движение автотранспорта возможно по путепроводу на 1 038-м км.

Причиной неудобств являются ремонтные работы.
Фото: Ростов ру
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