В Заксобрании Ростовской области обсудили эффективность социальных контрактов для малоимущих семей

Оказание адресной помощи с помощью социальных контрактов обсудили в Законодательном собрании донского региона 14 июля. В заседании круглого стола приняли участие как депутаты, так и представители министерства труда и социального развития региона, а также муниципальные органы соцзащиты.Социальный контракт - это безвозмездная адресная помощь. Власти понимают, что в области есть люди, которым нужна поддержка, чтобы устроится на работу, повысить квалификацию, чтобы купить товары первой необходимости, чтобы начать свой бизнес в конце концов. Когда доход составляет меньше 11 тысяч, о комфортной жизни говорить не приходится. Именно тогда на помощь нуждающимся и приходит государство.- Главное предназначение социальных контрактов – дать семьям и гражданам выйти из трудных жизненных ситуаций. Этот вид социальной поддержки достаточно востребован в сельской местности, так как с его помощью создаются подсобные хозяйства. Средства также направляются на поддержку индивидуальных предприятий. - рассказал первый зампред донского парламента, глава комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев.Помощь нуждающимся будут оказывать по девяти основным направлениям: поиск работы, переобучение и образование, ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательская деятельность, лечение, включая алкоголизм и наркоманию, устройство ребенка в садик, погашение коммунальных платежей в случае с жильем по договору социального найма, установка счетчиков потребления газа, приобретение сельхоз техники. С 2013 по 2020 год помощь получили больше 20 тысяч жителей Ростовской области. Всего власти безвозмездно выделили более 300 миллионов рублей.Конечно, время не стоит на месте, поэтому и приоритеты иногда меняются. Например, раньше около 80% выплат были направлены на финансирование «подсобного хозяйства». А уже в 2017 году вектор сменился на индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены, а также люди нуждающиеся в работе и товарах первой необходимости получили 709 миллионов из федерального бюджета.А с учетом софинансирования из регионального бюджета сумма дошла до 815 миллионов.Иногда на социальные контракты влияют и внешние обстоятельства. Так, в начале пандемии, когда жителям Ростова и области было особенно тяжело, социальные соглашения существенно помогли тем, кому и до локдауна было несладко. Тогда же парламентарии внесли поправки в имеющиеся законодательство и сумма выплат возросла с 60 тысяч до 250 тысяч рублей.Однако на этом власти не планируют останавливаться. В ходе заседания участники высказали пожелания по расширению перечня направлений заключения социальных контрактов. Например, в скором будущем деньги можно будет получить на подготовку специализированных помещений для организации собственного предприятия.Сергей Михалев добавил, что средств на заключения контрактов в муниципалитетах Ростовской области хватает. А значит те, кому помощь необходима, обязательно её получат. За первое полугодие 3 476 контрактов уже подписаны. Всего в 2021 году запланировано подписание 5 240 соглашений.