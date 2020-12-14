В Ростовской области зафиксирован очередной рекорд по числу жертв COVID-19

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек за все время пандемии. По состоянию на 16 декабря жертвами инфекции стали еще 28 человек.От COVID-19 скончались 13 женщин в возрасте от 58 до 82 лет и 15 мужчин от 50 до 83 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил вирус. С начала пандемии от инфекции скончались 1 730 дончан. По данным портала стопкоронавирус.рф, Ростовская область лидирует по смертности от COVID-19 в Южном федеральном округе. По стране регион находится на четвертом месте, уступая лишь Москве (10 095 человек), Санкт-Петербургу (6 529 человек) и Московской области (2 576 человек).По информации областного правительства, растет и количество заболевших человек. За последние 24 часа коронавирус подхватили 385 человек, а общее число зараженных достигло 45 838.