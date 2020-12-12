В Ростовской области 1 702 человека стали жертвами коронавируса

В Ростовской области количество умерших от COVID-19 превысило 1,7 тысячи человек. За последние сутки вирус унес жизни 26 дончан.По состоянию на 15 декабря от коронавируса скончались 12 женщин в возрасте от 53 до 89 лет и 14 мужчин от 46 до 80 лет. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1 702 человека, сообщает региональное правительство. Большинство из них - люди пенсионного и пожилого возрастов. Именно у этих возрастных категорий наиболее ослаблен иммунитет, и чаще встречаются хронические болезни, которые усугубляет COVID-19.По числу жертв коронавируса Ростовская область остается на первом месте в Южном федеральном округе. С начала декабря количество скончавшихся дончан за сутки составляло не менее 20 человек. В предыдущие месяцы такое число являлось редкостью в статистике региона. По информации портала стопкоронавирус.рф, в период с 1 по 15 декабря от инфекции умерли на 100 человек больше, чем с 15 по 30 ноября.Если прирост новых заболевших и жертв пандемии продолжит расти, система здравоохранения может не выдержать. В настоящее время больницы уже переполнены, здоровых врачей, не ушедших на больничные, становится все меньше, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытий.