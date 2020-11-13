В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 238 человек

Почти 28,5 тысячи жителей Ростовской области справились с опасным заболеванием. Информацию об этом 16 ноября опубликовало региональное правительство.За прошедшие сутки число вылечившихся от COVID-19 дончан увеличилось на 238 и нарастающим итогом достигло 28 474.В стационаре находятся 1 864 пациента с коронавирусом. Среди них 171 человек - в тяжелом состоянии, подключен к аппаратам ИВЛ.При этом растет и количество заболевших. За последние 24 часа опасный вирус подхватили 314 человек. Всего за период пандемии коронавирус подтвердился у 35 595 жителей региона.Жертвами опасной инфекции стали 1 076 человек. Лишь за минувшие сутки от вируса скончались шесть женщин и семеро мужчин. Все умершие были старше 59 лет и страдали хроническими заболеваниями.