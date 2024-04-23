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В Ростовской области задержан парень, порвавший портреты ветеранов ВОВ

В Ростовской области задержан парень, порвавший портреты ветеранов ВОВ
В Ростовской области задержали 19-летнего парня, которого подозревают в повреждении мемориальных объектов. Инцидент произошел 13 апреля в селе Покровском Неклиновского района.

По версии следствия, хулиган гулял по Аллее Героев в переулке Парковом. В какой-то момент он подошел к мемориалу и несколько раз ударил по двум портретам ветеранов Великой Отечественной войны. В результате чего они порвались.

Через пару дней подозреваемого нашли и задержали полицейские.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны». Если вину парня признают, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Гугл.Карты
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