В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины. Инцидент случился в ноябре 2025 года в поселке Орловском.

Согласно данным следствия, в день убийства 54-летний фигурант находился в одной из квартир многоэтажного дома на улице Степной. Там он был вместе со своим 61-летним знакомым. Между ними случился бытовой конфликт. Неожиданно злоумышленник решил подкрепить свои слова физической силой. Он нанес пенсионеру множественные удары в область шеи и груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

- Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в региональном СУ СК.


В настоящий момент происходит выяснение всех обстоятельства случившегося.
Фото: Дондей
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.