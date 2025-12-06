- Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в региональном СУ СК.

Фото: Дондей

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины. Инцидент случился в ноябре 2025 года в поселке Орловском.Согласно данным следствия, в день убийства 54-летний фигурант находился в одной из квартир многоэтажного дома на улице Степной. Там он был вместе со своим 61-летним знакомым. Между ними случился бытовой конфликт. Неожиданно злоумышленник решил подкрепить свои слова физической силой. Он нанес пенсионеру множественные удары в область шеи и груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.В настоящий момент происходит выяснение всех обстоятельства случившегося.