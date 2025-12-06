ХК «Ростов» проиграл «Барсу» 6 декабря
ХК «Ростов» проиграл «Барсу» 6 декабря. Матч в рамках ВХЛ прошел во Дворце спорта в Казани.
В первой части игры команды вышли вничью 0:0. Во втором периоде южане допустили два удаления подряд. «Барсы» воспользовались этим и забили свой первый гол. В третьем периоде противники удвоили свой счет. Через несколько минут южане перехватили контроль над шайбой в игре и сократили свое отставание до одного очка. К сожалению, больше голов «Ростову» забить не удалось. Матч завершился счетом 2:1.
Для «Ростова» это 13-е поражение подряд. В настоящий момент эта хоккейная команда остается на последнем месте в турнирной таблице ВХЛ из 32 команд.
Следующая игра у дончан пройдет с «Нефтяником». Домашний матч ожидается 10 декабря.