- Нам сегодня просто чуть-чуть силенок не хватило. Так-то ребята бились, старались. В принципе, одна грубая ошибка стоила нам пропущенного гола. Ребята играли так, как могли, но все-таки силенок нам немножко не хватило, особенно в концовке, - прокомментировал игру главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» проиграл «Барсу» 6 декабря. Матч в рамках ВХЛ прошел во Дворце спорта в Казани.В первой части игры команды вышли вничью 0:0. Во втором периоде южане допустили два удаления подряд. «Барсы» воспользовались этим и забили свой первый гол. В третьем периоде противники удвоили свой счет. Через несколько минут южане перехватили контроль над шайбой в игре и сократили свое отставание до одного очка. К сожалению, больше голов «Ростову» забить не удалось. Матч завершился счетом 2:1.Для «Ростова» это 13-е поражение подряд. В настоящий момент эта хоккейная команда остается на последнем месте в турнирной таблице ВХЛ из 32 команд.Следующая игра у дончан пройдет с «Нефтяником». Домашний матч ожидается 10 декабря.