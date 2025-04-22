В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего приятеля

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего товарища. Трагедия случилась 20 апреля в хуторе Елкин Багаевского района.По версии следствия, 46-летний мужчина вместе с приятелем проводил время дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В порыве ярости подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им знакомого. От полученных ранений тот скончался.- Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.