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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего приятеля

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего приятеля
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего товарища. Трагедия случилась 20 апреля в хуторе Елкин Багаевского района.

По версии следствия, 46-летний мужчина вместе с приятелем проводил время дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В порыве ярости подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им знакомого. От полученных ранений тот скончался.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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