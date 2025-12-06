- В соответствии с проведенной в ходе следствия психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем представляет общественную опасность и нуждается в применении к нему мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщили в региональном СУ СК.

В Ростовской области мужчина пойдет под суд за порчу памятника защитникам Отечества. Инцидент произошел в Красном Сулине 16 сентября.По версии следствия, в тот день злоумышленник гулял в городском сквере на перекрестке улиц Победы и Первомайской. Мужчина обратил внимание на памятник «Славным сынам Сулина». Он подошел к мемориалу с камнем и разбил на нем плиту.Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался житель Зверево. Против него возбудили уголовное дело за «Повреждение расположенного на территории Российской Федерации памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов». В период выяснения всех обстоятельств произошедшего обвиняемому была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В результате против подозреваемого собрали достаточно доказательств. Его дело направили в суд. Там будет принято решение по вопросу о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.Отметим, что поврежденная мужчиной плита монумента была восстановлена в середине осени.